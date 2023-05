:

Ik zat inderdaad aan ‘rechts praten’ te denken, maar toch maar hier bij gelaten.

Dat herken ik wel van groen leven. Progressief links gaat er altijd vanuit dat duurzaamheid en links hetzelfde is. Ik vind natuur ook belangrijk, maar geen religie voor mij en weeg het af tegen andere belangen. Grappig ook dat de khmer en 66 altijd praten over een betere wereld doorgeven, maar dat gaat nooit over een fatsoenlijk huishoudboekje,=economie “ doorgeven, of een samenleving waar mensen samenleven.

Bovendien zijn juist de duurzaamheidstypes de mensen die vaak vliegen, er is zelfs onderzoek naar gedaan; Paul Peters schrijft mooie stukken, Josse de Voogd verwijst er geregeld naar. Dat zijn keurige wetenschappers die zichzelf ook niet als rechts zien.

Gl en 66 staan voor demagogie. Een gesprek voer je, het is niet het afhandelen van een gespreksprotocol. Feitelijk zie je dit al bij Sofie Hermans die in haar spreekbeurten in de kamer altijd hetzelfde stramien afwerkt, meer kan ze niet.

Eigenlijk is dat rechts - links ook grotendeels kunstmatig. Ik ben in sommige zaken wat dan rechts is, maar evenzo wat links is. Ook zie je dat voorheen bv links was, nu rechtse speerpunten zijn.

Betrokken of niet betrokken is een betere scheidslijn en progressief links is egocentrisch, en is vol dedain over normale burgers. Een fatsoenlijk gesprek is bijna niet mogelijk. Ik zeg met nadruk ‘progressief links’ want bv de SP of een beweging als Vrij Links zijn wel betrokken en kunnen een dialoog aan.