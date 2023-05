Klimaatpsychologie. Dat is een enorm gore groeimarkt voor mensen die eens goed rijk willen worden op het doemsdagdenken van makkelijk te manipuleren bange pindabreintjes. En natuurlijk pikken de manipulatieve Belgische Clickfarms die graantjes graag mee, want er verschijnen steeds meer & vaker verhalen op tv & in de krant over mensen met narcistische klimaatpsychologische defecten. Die denken dat mensen en planeet vergaat omdat het Gerrit Hiemstra z'n verdienmodel is om zondvloed te verkopen. Die denken dat 30.000 windmolens in zee beter is voor je levensgeluk dan kinderen krijgen. Die vroeger in hun tussenjaar met een backpack op de rug de hele wereld over vlogen maar nu samenklitten onder schuldvingerwijzende XR-banners, samen met actreutels als Carice en Katja die te oud geworden zijn om hun tetten te flashen maar om toch relevant te blijven plotseling de planeet willen redden door op een stuk asfalt "Boe Shell!" te roepen. Die door woke-linkse partijen in de luren worden gelegd met de belofte dat het kapotbelasten van het grootkapitaal middels klimaatheffingen er toe zal leiden dat Den Arbeider eindelijk het dividend uitgekeerd krijgt waar het kapitalisme hem/haar/xer al die jaren van beroofd heeft. Die denken dat hun grauwgestemde egocentrisme hét verschil kan maken, en daarom een baby uit de baarmoeder laten stofzuigen omdat ze daarmee de planeet een dienst bewijzen.

OF!

Hebben ze allemaal volkomen gelijk, gaan we allemaal DEAUD en is dat allemaal de Schuld van GeenStijl omdat wij, eeuwige optimisten die we zijn, simpelweg geloven dat this too, shall pass en dat de generaties na ons zich heus wel zullen redden omdat de mens adaptief is en de nieuwere generaties per definitie duizendmaal meer middelen tot hun beschikking hebben om zichzelf uit moeilijke situaties te verheffen, dan alle straatarme sloebers uit lang vergane jaren waarin ook hun klerken doem en dood predikten die maar niet wilden komen?

Hoe zit het nou ECHT met het klimaat? Zomaar wat willekeurige stellingen eigenlijk We gaan allemaal deaud

Minder kinderen altijd +1

"Het Klimaat" is vooral een verdienmodel

De evolutie rekent sowieso met zwakkeren af

Living well is the best revenge

Het is de Schuld van GeenStijl



