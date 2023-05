Zo mensen. Gaat u er maar eens lekker voor zitten. Eerste halve finale Songfestival. Soort van Grand Prix stratencircuit, maar dan voor letterbakmensen in donkere steegjes. Enige feestje in Europa waar je nog met de vlag van je eigen land mag zwaaien zonder voor nazi worden uitgemaakt. Vorig jaar won Oekraïne 🇺🇦 (moest van Brussel) en daarom zitten we nu in Liverpool. Met als veertiende (een na laatste) aan de beurt ONZE Dion Graus & Mini Cooper met het nummer Brandend Daglicht. Het kwam allemaal wat ingewikkeld op gang met hakken en zagen in compositie en toonsoorten maar nu nu nu zouden ze er écht klaar voor moeten zijn. Traditiegetrouw (hier 2021, hier 2022) op de GeenStijls het enige Liveblog waarin u echt mag zeggen wat u ervan vindt (in de comments) en wij zullen zeggen wat wij ervan vinden (in de updates hieronder). PAYS BAS, DOUZE POINTS! Doe regelmatig F5!

UPDATE - We hebben net een halfuur zitten kijken naar audiovisueel groeiend gras, met de Rik van de Westelaken als presentator. Echt, behang van de muur zien vallen was interessanter dan deze belegen preshow

UPDATE - WE GAAN BEGINNEN. Cornald Maas klinkt 'blikkig'. Er zijn problemen met de verbinding! Tsja, had het maar in Bakhmut georganiseerd moeten worden. Jan Smit horen we niet. Kan-ie nog mooi een palingkroket vreten

UPDATE - Een of andere dominatrix uit Oekraïne mag het bal openen met een opwarmertje. Heee kijk een bear uit de darkroom met een (niet ingeplugde) gitaar

UPDATE - Gloeiende gloeiende wat een hyperhysterisch decor en een hysterische kleuren. Het lijkt verdomme wel een Paul Klee-schilderij

DE OPTREDENS

UPDATE 01 NOORWEGEN - Dit lijkt wel een of ander optreden uit een Eyes Wide Shut-club. Zo'n Oekraïense club, waar je een paar hrivna moet dokken om achter het gordijn te mogen. O wacht het heeft een vikinggehalte. En een Garrixiaans beatje. Ze heeft trouwens wel een kittig broekje aan. ZE SCHREEUWT. Is ze bang? Wat een heftige mevrouw. We zijn doodsbang. Ga weg uit onze woonkamers, mens

UPDATE 02 MALTA - Ach Jezus er is weer eens iemand de nieuwe Bob Dylan. Hahahaha dus Kontnaad Aars hangt een verhaal op over Dylan en The Beatles en dan is het deze hypersonische crack?? Mogen we weg uit dit totale spookhuis? Kent u dat Instagram Museum in Amsterdam-Noord? WONDR ofzo. Dat is dit, met nog meer verdriet. "I feel better in a sweater." Ja echt wel Bob Dylan. Waarom kreeg Dylan die Nobelprijs, en niet deze maat?

UPDATE 03 SERVIË - Deze meneer staat in het voorfilmpje te schermen. Wat ons weer doet denken aan die eeuwige Nederlandse schermer, die het altijd nèt niet redt op de grote toernooien. Bas Verwijlen. Hooo wacht hij ligt in een lelie en hij wordt wakker. Het is een Thunderdome-decor. Die mannetjes in de achtergrond doen rugoefeningen. Die zijn zeker bij de fysio geweest. Wat een saaie track. Effe bier halen buiten

UPDATE 04 LETLAND - Spartacus woont daar ook. Of was dat nou een ander land? Het nummer heet Sudden Lights. Er staat een gek als een debiel op een Korg te rammen. Die gast met die gitaar heeft een beroerte. Kan iemand 112 bellen? Jammer, want die zanger kan er wel wat van. Bah, die nepbassist staat mee te zingen. Dat deden die dudes van Lonely the Brave ook altijd toen David Jakes er nog zanger was. Hinderlijk. Zoek maar op

UPDATE - O god daar is die presentatrice weer. Het wandelende Kandinsky-schilderij. WAT, ZE KAN RAPPEN. Go girl

UPDATE 05 PORTUGAL - Grappig, de zangeres doet ons denken aan onze favoriete Portugees: Arthur van Amerongen. Niet dat ze erop lijkt. En we denken ook dat Tuur helemaal niet kan zingen. En, in tegenstelling tot Tuur, kan deze vrouw niet sjoelen. Eigenlijk doet ze ons helemaal niet denken aan Tuur, maar aan Dita Von Teese met een schoonmaakmop op haar hoofd. Er zit wel een lekker tempo in dit nummertje hoor. Beetje zo'n Rowwen Hèze-achtige maatje. Geen idee voor wie dat een belediging is verder. Ze moet huilen. Neem nog een glaasje medronho mevrouw

UPDATE 06 IERLAND - Oei, dit is een hartstikke vals. Het is wel een mijnheer met een prachtige cameltoe. Zou hij eventueel een penis hebben? Het pak is wel echt geweldig. Mag Mosterd het hebben voor carnaval? Hij laat het zingen nu ook maar over aan zijn toetsenist. Vriend, je moet je microfoon wel recht voor je muil houden! WIJ WILLEN JOHNNY LOGAN!

UPDATE 07 KROATIË - JAAAAAA dit is onze favoriet. Een paar mafklappers in Pepijn van Houwelingen-pak die onverstaanbaar Kroatische teksten eruit braken. Ober twee rakije graag! Ze zien eruit als Frank Zappa na een geslachtstransformatie. Wat een wonderlijk gebeuren. We zijn helemaal emotioneel hiero. Een Sabaton-concert met twee zegels LSD

UPDATE 08 ZWITSERLAND - Eigenlijk mag dit land helemaal niet meedoen in deze liedjesoorlog maar verdomd dit joch kan wel zingen. Iets te harde Sam Smith-vibe bij dit nummer en Sam Smith is niet zo leuk, maar eerlijk is eerlijk: het is verreweg de beste zanger tot nu toe. Maar ja, ga je naar een concert van deze maat als je in een donker hol rakije zit te zuipen met die Kroaten van zojuist?

UPDATE 09 ISRAËL - Geen idee of ze kan zingen maar we zijn voor Noa Kirel van Israël. Oh nee toch niet, het is vals. Ze danst wel als een kampioene. Als deze meid de vrouw van een bekend gamefiguur zou zijn, dan was het de muze van Sub-Zero uit Mortal Kombat. Raiden weer jaloers natuurlijk

UPDATE 10 MOLDAVIË - De sjamaan van DI-RECT mocht ook meedoen. Neem nog een slok ayahuasca, vriend

UPDATE 11 ZWEDEN - Loreen, die eigenlijk Lorine Zineb Noka Talhaoui heet. Ze is kennelijk een van de favorieten. Beetje zweverige madam wel. Landjuweel-type. Huidskleurpak, altijd prima. Dit nummer kennen we van de radio? Ze duwt een blokje omhoog. Wel vieze nagels. Ga terug naar je 101 honden, Cruella de Vil

UPDATE 12 AZERBEIDZJAN - Opening gejat van Dani California van RHCP. Hahaha verdomd, zijn dit broers? Lijkt wel op die Sander en Arnout Brinks van Tangerine. Oh godddd nee ze gaan rappen. Waarom krijgen we van ieder nummer toch zo'n bukkake aan stijlen in ons gezicht gesmeten? Wegzapmuziek

UPDATE 13 TSJECHIË - Haha, in het voorstukje op Tsjechië het doolhof van Zhytomyr. Dan kunnen we jullie vertellen: in Zhytomyr zit (zat) helemaal niks. Ja, een gevangenis, voor volslagen idioten, waar bijvoorbeeld niet leuke meneer Serhiy Tkach zat opgesloten. EN STIERF. Weet u dat ook weer! Dan het nummer. Goede kleurstelling, wel bijzonder dat slechts drie van die dames een microfoon hebben. Staat de rest dan in de lucht te blèren of wat? Mwoah. Nee hoor. Geen topper

UPDATE 14 NEDERLAND - BRANDEND DAGLICHTTTTTTTTT!!! DION GRAUS EN MINI COOPER! Okee dit gaat tot nu toe redelijk / goed. Godnondejuuuu dat geklootviool met die kopstem de hele tijd, waaróm moet dat? Die Dion lijkt ons wel een geschikte knakker om een keer lekker wat pilsbiertjes mee te bekomen. Einde. Volgens Jantje Smit was het LOEPZUIVER. Volgens GeenStijl niet. Desalniettemin, goed gedaan hoor makkers. Trots

UPDATE 15 FINLAND - De Finse Hulk breekt uit een kist. Het gaat echt vol gas. Kwartje erin en rammen. Wij vinden dit niveautje Groep 8-eindmusical georchestreerd door meester Freek. Een of ander bouwbedrijf met een paar scousers uit Liverpool heeft nog wat pallets op dat podium geflikkerd. Hahahaha nu gaat-ie wiegend heen en weer als een trippy Toad uit Super Mario. CHA CHA CHA CHA CHA CHA more like tja tja tja tja tja tja