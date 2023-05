Om aan te geven wat voor een gatenkaas de Penitentiaire Inrichting in Ter Apel voor nog uit te zetten criminele illegalen is: het Dagblad van het Noorden heeft een toplijst met populaire drugs onder de inwoners. Na cannabis, alcohol en slaap- en kalmeringsmiddelen is Spice de hoogste nieuwe binnenkomer op de vierde plek en dat is vervelend voor het personeel omdat "het drugsgebruik in de bajes leidt tot agressie en geweld tussen gedetineerden". Het chemische goedje wordt binnengesmokkeld door het in papier op te lossen, dat naar binnen te sturen als bijvoorbeeld nep-brieven van de belastingdienst (lol, red.), waarna de gebruikers het opknippen en in tabak rollen. "Gedetineerden die sterk onder invloed ervan zijn, worden door gevangenispersoneel omschreven als 'stoned als een kanarie, gek, spaced out, schapen en zombies'." Lekker helemaal weg voordat ze eindelijk helemaal weg gaan. Op kosten van de Nederlandse staat nog even comateus op de vloer van dit intensief bevoorrade drugsparadijs kwijlen in afwachting van het vliegtuig richting Marokko, Turkije, Algerije of een ander veilig land. Het Trimbos wil graag meer openheid over het drugsgebruik om betere zorg te kunnen bieden, maar wordt het niet eens tijd dat we de gaten in deze PI-zeef eens definitief dichten? Dat we zorgen dat achter tralies niet meer drugs zwerft dan op een gemiddelde festivalcamping? Het moet tenslotte niet te leuk zijn voor de tijdelijke medelanders, straks komen ze nog terug.

