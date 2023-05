33 jaar na de bevrijding door God, die in de vorm van een snuivende wonderprins in een Mars-shirt op de stad was neergedaald, is Napels opnieuw bevrijd. Dit keer zorgde niet Diego Maradona voor de bevrijding, maar Victor Osimhen en Khvicha Kvaratskhelia. Voetbalclub Napoli is weer eens kampioen en nergens (nou ja, in Zuid-Amerika ook) is voetbal zo'n heftige onderneming als in Napels. Die stad is vannacht dan ook compleet ontploft en dat levert ongelooflijk beeldmateriaal op. HET IS MAAR EEN SPELLE...

Wat