: Roken in de kroeg.

Een biertje drinken op de stoep of op een bankje in het park. Een schuurtje in mijn achtertuin neerzetten. 130 per uur over de snelweg. En ga zo maar door.

Voor mijn vriendin. Topless zonnen. Mocht toen ook al niet, maar nu wordt er strenger op gehandhaafd.

Of nog een leuke: als dame in een minirok over straat. Abu nogwat wordt helemaal wild. Je doet aangifte. Dan krijg je als dame van de politie het verwijt dat je je hoerig kleedt en dat je je zediger moet kleden. Allemaal vrijheidsbeperkingen