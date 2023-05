Ze hadden eigenlijk moeten eisen dat alle producten van AH 10% goedkoper moesten. Hebben wij er ook nog wat aan want daar ligt het probleem gewoon. Alles is te duur geworden. Maar die gasten straks 10% erbij en dus gaan alle prijzen weer omhoog want onder de streep moet AH wel het beloofde rendement halen voor z'n aandeelhouders. Vicieuze cirkel. Het enige waar AH zich niet zorgen om hoeft te maken is het gebrek aan vraag. De hoeveelheid bonus artikelen rijst afentoe de pan uit en ook de artikelen die sneller bederven gaan dan met korting eruit. Ik denk dan maak die zooi goedkoper en iedereen komt gewoon A-kwaliteit spullen kopen bij je tegen een eerlijke prijs. Het is niet alleen de supermarkt die duurder is geworden en minder levert voor meer poen. 5 plakjes kaas van gewone kwaliteit voor €4.65! Da's 11 oude guldens (ja ik ben een ouwe lul). Helaas zijn de salarissen al jaren niet meegestegen dus er wordt gewoon smerig veel winst gemaakt want personeelskosten zijn niet gestegen.