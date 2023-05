Zwitserland is Nestle land want Zwitsers bedrijf en die denken ook mee te moeten gaan in de vaart der volkeren en produceren en verkopen vegan troep, maar ook hier en zeker in Ticino ligt die vegan rommel in de supermarkten altijd in de aanbiedingen koeler voor sterk gereduceerde prijzen met grote "-50% azione" stickers er op, 2 dagen later met "-75% azione" (kun je meteen zien wat de winstmarge is) en nog steeds koopt niemand het behalve wat verdwaalde rose of blauwharige lelijke Duits sprekende dikbillige Zurich studentenmutsjes met alfabet linnen gekleurde tasjes, buttons (serieus, ze bestaan nog) en neus piercings die toevallig op bezoek zijn.