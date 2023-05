Je kan niet groen eisen aan een bevolking zolang de NS deels privaat is.

Nog erger is dat meer en meer trajecten worden verkocht aan totaal private (trein) partijen.

Als we met zijn allen groen willen worden , dan moet de trein een service worden en geen bedrijf.

Koop de NS en al die bijgedrochten op als staat , en hou op met het idee dat het winst moet maken.

Zorg dat meer nederlanders de auto laten staan en we internationaal kunnen reizen in Europa met de trein.

Hoe ? Eu investeringen in de Europese rails, zoals we net als intern in Frankrijk een paar gierende tgv's hebben tussen onze landen.

Naar Parijs ? nu 3.15 ( maar meestal 4 uur) , upgraden we onze rail dan is het 2,5 uur, kost geld .. haal dat uit de EU.

Naar Duitsland is nog meer gestremd.

Kost je makkelijk 135+ , terwijl een vliegtuig nog steeds onder die prijs zit.

De oplossing die we elke keer doen, verhoog het vliegtuig !

Yep , goed idee , dan pakt niemand meer het vliegtuig of de trein,

En daar is de volgende oplossing ; Verhoog de tax op autorijden !

Uiteindelijk zullen dus alleen mensen met veel geld kunnen reizen , en zijn we weer bij af in het begin van de 1900.

Wat als we het gewoon anders doen?

Je wilt als EU/Nederlands groen zijn.

Zorg dan dat treinen belachelijk goedkoop gaat worden, yep het gaat wat kosten, maar uiteindelijk heb je een maatschappij die liever een trein pakt dan de auto of het vliegtuig.

Dat was toch het idee?

Eu trein pot, die zorgt voor efficiënte treinen en systemen door heel Europa.

Deel te kosten en uiteindelijk kost het minder dan de zooi die we nu gaan doen,