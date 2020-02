Al die beveiligers zijn tegenwoordig ook bijna altijd allochtonen.

Dus dat is dan altijd een beetje op je vuist bijten wanneer ze jou, als oorspronkelijke Germaanse rechthebbende van DIT land op een dialect vanuit de parallelle buitenwijken van dit land opeens proberen te naaien met regeltjes.

Terwijl je weet dat ze waarschijnlijk zelf een strafblad hebben, en/of hun familieleden.

Maar goed: true story: Ik was in Schalkwijk, Haarlem in dat winkelcentrum.

Zitten er zo'n 10 Somaliërs die ronde rustbanken bezet te houden. Alles goed en aardig, probeer me niet kwaad te maken. Want ik moet alleen iets kopen, en daarna weg. Maar ik heb een klein hondje bij me, die kan ik moeilijk alleen in de auto achterlaten. Wist niet eens dat er geen hondjes in het winkelcentrum mochten, echt niet, normaal mag dat meestal wel.

Zal wel komen door de islam, denk je dan.

Maar goed, wordt ik natuurlijk achtervolgd door Turkse bewaker, dat ik niet daar mag lopen met hond. Wu mijn naam weten, een bon schrijven etc. Hele discussie, want ik gaf geen fuck. Niet van hem, en niet vandaag.

Ik was sowieso al pissig door van alles, dus mooi niet luisteren naar een turk.

Ja, de goodwill is op één of ander manier weg, heel gek is dat.

Hij was nogal gezet, en ik ben natuurlijk een soort commando, je weet tog.

Dus ik dacht, kijken hoe snel hij kan rennen. LOL.

Ging ik als een volleerde Jason Bourne hem op een dwaalspoor brengen door de verkeerde uitgang te nemen, daarna heel sneaky via een andere verdieping weer terug, het hondje meesleurend in het complot (hondjes zijn altijd trouw), en ging via de andere kant er weer uit.

Ondertussen zat hij te mekkeren in zijn walkie-talkie. terwijl ik boven zijn hoofd stond.

Maar goed, vanwege de camera's moest ik wel een time-out doen in een verderop gelegen McDonald's, tot de kust weer veilig was, en ik mijn auto kon pakken.

Heb ook nog toen mijn kleding veranderd en de hond niet meegenomen toen ik mijn auto ging halen.

Het was weer een spannend verhaal voor bij de centrale warmtepomp, als mijn kinderen ook kinderen hebben.