De inflatie stijgt weer (een beetje), naar 5,2% .Dat blijkt uit de nieuwste raming van het CBS. Geruststellend tekstje van de rekenmeesters: "Een inflatie van 5,2 procent in april 2023 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 5,2 procent hoger zijn dan in april 2022. De inflatie van 5,2 procent in april komt dus niet bovenop de inflatie van 4,4 procent in maart." Maar wél bovenop de inflatie van april 2022, die maar liefst NEGEN KOMMA ZES PROCENT was. Dat betekent dus dat alles afgelopen maand VIJFTIEN KOMMA DRIE PROCENT duurder was dan twee jaar geleden. Maar hee: alles was tenminste niet zo duur als in oktober 2022!

Alles wel duur, maar niet zo duur als in oktober

Ooh