Dit filmpje geeft mij, wonende in Frankrijk, de gelegenheid om mijn verbazing te uiten.

Op deze site (maar zeker ook bij de NPO, of door types als Rutte) wordt voortdurend geuit hoe geweldig Nederland en de Nederlanders wel niet zijn: wat een beschaving, democratie en tolerantie, en hoe geweldig in sport (alleen al ons voetbal, vergetende dat Nederland nog nooit wereldkampioen is geweest). Nee, dan onze technologie (ja ja... de bouw van treinen, vliegtuigen, auto's, vrachtschepen, kerncentrales?. Wat moeten we toch blij zijn met ASML). Gelijkertijd wordt er op deze site alleen maar gekankerd op Nederland: het holt achteruit en zodra de pensioenleeftijd is bereikt gaan we vertekken...

Mij verbaast dat. Je woont in een van de rijkste en veiligste landen ter wereld, met nogal wat mensen die een voorbeeld voor de mensheid zouden zijn, en dan maar kankeren en kankeren? Raar hoor...

Ik ben al heel wat jaren geleden uit Nederland vertrokken, niet omdat Nederland mij niet beviel, maar omdat een vertrek naar een ander land mij een verrijking van mijn leven leek. Ik ging naar Frankrijk, wat mij zo dacht ik, weinig verschilde van Nederland. Nou, dat viel flink tegen! Alles was helemaal anders geregeld, en de manier van leven en van wat men zoal at had ik ook weinig waardering voor. Maar nu ben ik eraan gewend, heb mij ook aangepast, en vind het leven hier in Frankrijk geweldig. Ik kom nog ruim een maand per jaar naar Nederaland, vind het altijd leuk om er te zijn, maar ben elke keer weer blij dat ik niet in Nederalnd woon.

Het bovenstaande vertel ik opdat men op deze site wat minder negatief is over Nederland; dat wil zeggen, over wat er echt toe doet; en ook wat minder negatief over het buitenland en buitenlanders: die mensen verschillen niet of nauwelijks van jou.

En dan nog dit: als je boven op een gigantische gasbel woont, op een plekje van de wereld dat nooit bedreigd wordt door grote natuurrampen (aardbevigen, vulkaanuitbarstingen, ed.), een bodem heeft die weinig kosten voor infrastuctuur opelvert (bergen, moerassen) en die ontzettend vruchtbare grond heeft, die bovendien aan zee ligt let grote bevaarbare rivieren naar allerlei buitenlandse industiegebieden... dan zou ik maar eens beetje bescheiden zijn over de welvaart en de economische successen. Je moet toch wel een volstrekte onbenul zijn om zo'n plekje van de wereld te verzieken!