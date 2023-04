Prinses Amalia is het boegbeeld van onze toekomst. Ze mocht bij hoge uitzondering een keertje naar buiten voor een rondje koekhappen en toiletwerpen. Normaal zit ze in het paleis achter een boekenkast, ze kan niet studeren, ze kan niet stappen. De dochter van Prins Pils mist de sociale kern van haar academische vorming en dat spreekt boekdelen over de stand van onze rechtsstaat.

Het kabinet is er de afgelopen jaren niet in geslaagd de criminele sector klein genoeg te krijgen zodat Amalia alsnog kan studeren, flaneren en borrelen. Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius mag als huisvrouwtje dweilen met de kraan open, ze krijgt er in de voorjaarsnota geen euro bij om de oorlog tegen drugs uit te breiden, laat staan winnen. Ondertussen verdienen maffioso tientallen miljarden.

Het Marengoproces startte na zes moorden, vier pogingen tot moord en zes voorbereidingen van nog niet gepleegde moorden. Tijdens het proces werden de broer van de kroongetuige, Derk Wiersum en Peter R de Vries vermoord. Binnen die doodscultus is het totaal voorspelbaar dat Inez Weski koos voor haar leven en het leven van haar familie. Dat is een stukje integriteit naar haar eigen bloed.

Het is daarom volledig bezopen dat ze vastzit. Ze is slachtoffer, geen dader. De notie dat het hier om vrijwillige acties gaat, is volstrekt idioot. Ze werd bedreigd door een doodseskader waar onze rechtsstaat geen antwoord op heeft. Ze heeft geen detentie in beperkingen nodig, maar hulp. Als wij willen dat elke terrorist een advocaat kan krijgen, moeten we faciliteren in plaats van vervolgen.

Het lijkt wel alsof het OM volledig is vergeten dat er net een vernietigend rapport is verschenen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De persoonsbeveiliging is ontoereikend, cruciale informatie wordt niet gedeeld, er is een tekort aan personeel, gepantserde auto's en safe houses. De boodschap is duidelijk, de maffia schiet door, en de staat kan magistraten en advocaten niet beveiligen.

Astrid Holleeder is ook advocate. Ze kan jarenlang haar werk niet meer doen na haar verklaringen tegen haar broer. We leven al heel lang in de situatie dat Nederland alleen vrij is voor mensen die niet op de radar staan bij terroristische drugscriminelen. De bescherming van getuigen faalt zo hard, dat je nieuwe getuigenissen kunt vergeten. 112 miljoen extra in 2027 is te laat en te weinig.

Geert Wilders wordt inmiddels al 18,5 jaar beveiligd op het hoogste niveau. Dat kost 34 beveiligers in ploegendienst. De staat heeft ruwweg 500 persoonsbeveiligers, dus we kunnen 12 mensen 24/7 beveiligen. De boodschap is duidelijk: kom je in het vizier van religieuze fanatici of de maffia, dan sta je er alleen voor. “Iedereen beveiligen is een utopie”.

Het zorgt ervoor dat veel mensen hun mond houden. Geen risico nemen. Zich niet meer melden als advocaat of aanklager. Als journalist een ander onderwerp kiezen. Als columnist schrijven over afvoerputjestelevisie. Als getuige de politie niet meer bellen. Dit is een capitulatie van de gegoede burgerij aan de maffia. 162.000 jongeren lopen risico geronseld te worden, het hek is van de dam.

De beveiliging van rechtbankbunkers, extra beveiligde inrichtingen of gepantserde konvooien tegen raketwerpers en volautomatische wapens is geen taak voor de politie. Als een organisatie met militair materieel ons de oorlog verklaart, mag defensie het schoolbataljon met scherp laten oefenen. Zoiets moet je niet willen arresteren, maar neutraliseren. De tijd voor een goed gesprek is dan echt voorbij.

We moeten af van de situatie dat als een militair een volautomatisch wapen hoort, dat er dan eerst gebeld wordt of dat balletje door de politie wordt opgepakt. Dat is echt een gevalletje eerst schieten, dan faxen. Een EBI of rechtbankbunker hoort niet in een dorp, dat hoort midden op een kazerne, aan het einde van een ongebruikte schietbaan. Mocht er ongewenst bezoek komen, dan staat alles klaar.

Dreigen met levenslange celstraffen is zinloos, als onze tegenstander dreigt met marteling en moord. Dit systeem drijft op individuele opoffering van agenten, ambtenaren en advocaten. Dat enkelingen ultieme persoonlijke prijzen betalen in hun strijd voor onze rechtsstaat, is onhoudbaar. Onze straat moet voor de maffia worden, wat Bakhmut is voor de Russen. Een gehaktmolen.

Onze vrijheid begint, waar hun vrijheid eindigt.