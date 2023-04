Goed nieuws voor de Randstad: dit achtergestelde gebied van Nederland hoort er weer helemaal bij. Lange tijd moesten de vergeten inwoners van deze regio met lede ogen toezien hoe vooral Brabant er met de riante meerderheid van de drugslaboratoria vandoor ging, maar niet langer. De Randstad vecht zich terug en profileert zich als een serieuze speler. Zie al die bolletjes de omgeving van Den Haag en Rotterdam overnemen, terwijl die boeren in de provincie het nakijken hebben. Zij zijn misschien groot geworden met een schuurtje vol XTC-makers, maar de Randstad perfectioneert het proces op hun eigen industrieterreinen. En ja, er gaat wel eens wat mis - "Drie keer brand, vier keer een explosie en twee keer een situatie met chemische stoom of damp" - maar zonder risico is het leven maar saai. En zo bloeit de randstad weer op dankzij het snelle geld in deze miljardenindustrie met internationaal succes. Of zoals de politie het omschrijft: "We dragen als bronland een grote verantwoordelijkheid omdat de drugs die in Nederland geproduceerd worden de hele wereld over gaan." Mede dankzij de oplevende Randstad kijken we weer over de grenzen en zijn we nog steeds een echte wereldspeler. De VOC-mentaliteit bloeit als nooit tevoren in een lab bij u in de buurt.

Nou Ja Zeg Update