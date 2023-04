Niet alleen daardoor. Hoor om me heen ook steeds meer geluiden dat op sommige echte goede acties Appie te duur wordt gevonden. Er wordt al elders geshopt en dat door klandizie die Appie tientallen jaren had... .

En die enorme dividenduitkering na absolute recordwinsten door Covid is bij niet-aandeelhouders ook totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Dus kom nu bij de Dirk, Hoogvliet en Jumbo geregeld bekenden uit de buurt tegen die eerst ook altijd naar de Appie gingen, maar nu ineens alleen nog maar voor wat niet in die andere winkels is te krijgen. Dus tjah, ze mogen wel eens flink gaan nadenken over belonen van medewerkers en verlagen van prijzen bij Ahold en minder recorddividends gaan uitkeren, anders zie ik het best al wel heel erg somber in voor Ahold?