"Ze voelen zich onveilig door 'de lange arm' van president Erdogan."

=DENK en andere Turkse TK leden en gemeentelijke politici van Turkse komaf

=alle Diyanet moskees

=alle islamitische scholen met turkse bestuurders,

=alle sportscholen met Turkse bestuurders,

=aardig wat Turkse advocaten ten lande,



Terwijl ik Dit schrijf besef ik dat het nogal wo2 zal klinken voor de leken. Leken die niet weten dat het lijstje hierboven vaak gesubsidieerd / gefinancierd of op andere wijze "geholpen" word vanuit Turkije.



Turkije voert deze politiek ook uit in andere EU-landen. Op die manier probeert zijn grip, controle en beïnvloeding van de Turkse diaspora in NL te behouden en te vergroten. Het idee erachter is dat als de Turkse diaspora in NL "macht" heeft, deze aan Turkije loyale diaspora altijd besluiten (en wetten) zal maken die in het voordeel van Turkije, de OIC, "de ummah" en de islamistische agenda zijn.

Tel daarbij op zijn oproep aan alle Turkse vrouwen in de EU om minimaal 5 kinderen te nemen, en je komt tot de conclusie dat we Erdogan en de andere OIC landen een demografische oorlog tegen de EU voeren. We zijn in oorlog.



De Turken die hier in NL leven en daar niks mee te maken willen hebben, zouden we inderdaad beter moeten beschermen.

Mensen hebben in het algemeen echt geen idee van de alles verstikkende "sociale druk" (zeg maar gerust dwang) die in die samenleving helaas ook voorkomt. Binnen onze samenleving, en welke rol scholen, sportscholen, moskees en 'culturele verenigingen' daarin spelen.