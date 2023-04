Kijk eens eventjes, een nieuwe beuker van de Foo Fighters. Dat was nog effetjes de vraag of die er ooit zou komen. Immers zonder Taylor Hawkins, want die is deaud, maar met Dave Grohl achter de kit. En u weet: die kan ook een potje beuken. Nog meer goed nieuws: er komt een nieuwe plaat, But Here We Are, op 2 juni. U kunt bij de sukkelaars van 3 luisteraars FM een heel verhaal lezen over 'de rauwe zang van Grohl' in combinatie met 'en het klinkt echt alsof ze dit project willen gebruiken als een redding', maar dat is natuurlijk uit de lucht gegrepen gelul. Bovendien kijken we dan weer even bij de afdeling 'recent gedraaid' en dan zien we weer allemaal troep van Chef'Special en Tom Odell. Enfin, de nieuwe Foo Fighters (beste plaat: Wasting Light uit 2011), wat vinden we ervan?

Bonusfoto: die keer dat Kurt niet kon komen