"Whether someone’s sober, or they like a glass of wine with dinner, or they want a bottle of Jägermeister before they go onstage, or they like to smoke doobies all day long, everyone has their own path, and I took it too far. I’m glad it got knocked on the head at that point. I wouldn’t take anything away that I’ve done or been through either, because it’s all part of the trip and the journey. I’m trying to be as candid as I can be. I go mountain biking now.”

Hij probeerde het in elk geval, met mountainbike. Of het ook was gelukt? Ach, doet het er nog toe? Hij is niet meer, veel te jong. Wel een vol leven. Rip