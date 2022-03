Placebo, dat is nou typisch zo'n band die lijdt aan het Syndroom van Alles Wordt Minder. Eind jaren 90 en begin jaren 00 was het fantastisch, met Without You I'm Nothing en Black Market Music, met onder meer de megahits Every You and Every Me en Special K. Zeg maar de tijd dat Mosterd aan de tiet van zijn moeder hing en PeterMills dikke jato draaide en TricTrac speelde in de shop. De laatste 22 jaar is het allemaal heel erg ruk met Placebo, met nu, na een stilte van negen jaar, het nieuwe album Never Let Me Go. Natúúrlijk gaat het over het klimaat (spoiler: we zijn allemaal veel te laat, iedereen gaat dood) en natuurlijk hoor je weer het typische Placebo-geluid. [Insert hier een obligaat verhaal over 'zichzelf opnieuw uitgevonden', red.] Als dat je niet zint geeft niemand je ongelijk en ben je welkom in de al eerder genoemde shop van PeterMills om daar TricTrac te spelen, een dikke jato te draaien en dat allemaal op de klanken van de 538-muziek van Cypress Hill. Voorts is er ook een nieuwe Aldous Harding, speciaal voor kunstzinnige mensjes die net iets te edgy zijn voor 3FM, maar die nietszeggende zenderbaascrack stiekem wel heel rowdy vinden. Dat geven die types niet toe, dat schrijven ze in hun dagboek, die nooit iemand te lezen krijgt. Een miljoen sterren van de Volkskrant, maar Aldous Harding is eigenlijk alleen leuk samen met Marlon Williams, want die is heel goed (zie dit topic), dus we laten die nieuwe maar voor wat het is en hieronder dus een samenwerking van Aldous & Marlon Williams - dat waren vroeger liefjes, maar nu niet meer, en zo bent u weer helemaal bijgepraat over dingen waar u niet van wist dat u er helemaal niet over bijgepraat wilde worden. Meer nieuwe muziek na de klik, met als absoluut hoogtepunt een metalproject (remember Probot) van Dave Grohl!

Marlon Williams + Aldous Harding

Dream Widow (metalproject Foo Fighters)

Xavier Rudd (zweverige singer songwriter, maar wel mooi)

Hardcore Superstar (heavy metal)

Fivio Foreign (hiphop)

Animals as Leaders (wazige prog metal)

Destroyer (maffe pop)

Wallows (heppie de peppie rock)

en dan nog even DIT