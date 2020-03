Even in quarantaine met je koptelefoon op

Hoppa, een boel muziek, om jezelf samen met een fles van je beste bourbon (de onafhankelijke commissie adviseert Maker's Mark of Bulleit) eens eventjes lekker af te zonderen van die continue stroom aan coronageleuter. In deze tijden van collectieve kwelling moet er immers nog wel tijd zijn om jezelf om te vrolijken met het lijden van anderen. Behalve dat zit er verder absoluut geen rode draad, volgorde of lijn in, behalve dan de gitaren, de cowboylaarzen en dat je zin krijgt om een miljoen bier weg te harken in een aftandse music club in Tennessee. Veel plezier.

Marlon Williams - I Know a Jeweller

Marcus King - The Well

Joe Pug - Hymn 101

Sun Kil Moon - Carissa

Blaze Foley - If I could only fly

Willie Watson - Gallows Pole

Songs: Ohia - Lioness

Hayes Carll - Things You Don't Wanna Know

Benjamin Tod - Sorry for the Things

Bill Fay - How Long, How Long

Purple Mountains - Margaritas at the Mall

Colter Wall - Kate McCannon

Israel Nash - Rolling On

Paul Cauthen - Cocaine Country Dancing

Justin Townes Earle - Lone Pine Hill