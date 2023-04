Nee stoelen zal net als de nieuwe virm niks zijn. De reiziger heeft ooit mogen kiezen. Op een station een halve minuut op een stoel zitten en dan mogen vertellen welke stoel het beste zit voor een treinreis van een uur of meer. Je zou denken het kan niet, maar er waren er genoeg die de keiharde stoel zonder enig zitcomfort als beste aanwezen. Dus die is het geworden.

Troost, ik heb de icng enige tijd geleden al op adam cs gezien en wat GS schrijft is waar, je zult er weinig last van hebben want niet zo heel veel stoelen dus veel staan. Ook dat is een bewuste keuze, volgens de ns hebben reizigers liever meer beenruimte dan meer stoelen. De stoelen in de huidige treinen schijnen te dicht op elkaar te staan. Dan kunnen er meer mensen zitten en dus ook meer mensen klagen over te weinig beenruimte. Tja, de ns weet het allemaal leuk tr brengen maar ik zit liever een beetje krap dan dat ik een half uur of meer moet staan.