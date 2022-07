Jongens jongens wat een overweldigende gebeurtenis. Een nieuwe trein. Weet u wat dat is, een trein? Dat is een soort auto, maar dan met heel veel mensen op een kluitje en ze meuren naar ruft & Axe Africa. Het zou zomaar kunnen dat u er een keer eentje hebt gezien, zo'n trein. Wellicht bent u zo iemand die zelfs een keer IN een trein heeft gezeten. Wat een ongelooflijk dappere prestatie! Enfin, nu komt er dus een NIEUWE gele rups door ons landschap glibberen: de ICNG, Intercity Nieuwe Generatie. Alias DE WESP, de rijdende wandcontactdoos. Met vandaag: de presentatie voor het grote publiek. Dit is 'm dan!

A) Mooi hoor

B) Het lijkt wel een vieze junk met z'n ingevallen snoet

C) Wat kan mij het nou verrotten

D) Ik heb wel zin om op die plee te schijten

E) Wie is die man met zijn rugtas

F) Hij lijkt wel Patrick, de man van Dianne, ik hoorde dat hij is vreemdgegaan maar ik weet het niet zeker

G) Dit is de allergoorste wesp uit de historie van de Vespidae

H) Anders, namelijk

US... USB?? Wat is dat ook alweer?

KIJK DAAR GAAT IE VERDIKKE