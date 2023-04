Fatsoenlijke en goede nieuws vergaring en publicering is verleden tijd na een lange tijd van mediale erosie. De troep die wordt voorgeschoteld tegenwoordig is niet te geloven. Clickbait, algoritms en super gerafineerde digitale technieken...

Ik bekijk ook het AD en Telegraaf online om de waan van de dag of week me te krijgen. Alleen valt het steeds vaker op dat de items op de voorpagina geplaatst of bovenaan op de website, steeds goedkoper en slechter worden. Telegraag presteert het om naast het hoofd item a la oorlog of onspoorde NS trein, een tweede item te plaasten over een volkszanger of de nieuwe liefde van.... Het tweede item!! Is er echt niks beters te publiceren?

Ik snap ook wel dat gossip troep meer clicks krijgt, maar het begint het zelfde probleem te worden zoals in het verleden voedingsproducenten steeds meer zuiker in hun producten verwerkte. Alleen zo werd het populair.... Leek zo onschuldig maar op de lange termijn heel slecht voor de gezondheid of maatschappij.

Het is de verzuikering van het (Nederlandse) medialandschap.