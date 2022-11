Overal, en zeker met digitale media moet er geld verdiend worden. Het AD is kennelijk een soort van lifestyle magazine naast het dagelijkse nieuws voor ouderen die niet verbitterd en boos zijn maar dromen over hun reisje over een weekje naar Bali en dan in de lente naar Bonaire. Zo moeilijk is het niet om advertorials te maken. Je maakt een account bij diverse "partners" en elke keer dat er op een linkje wordt geclickt dan krijg je een paar centen. Of soms een deeltje van de winst. Bol.com werkt zo heel nauw met andere webshops en reseller agents. Dat doet het AD ook.