Laatst in één of andere vage appgroep van een reis: een bericht dat Whatsapp per 1 januari niet langer meer gratis is. Daarbij de vraag om dit bericht naar minimaal 10 andere WA contact door te sturen. Verspreiders in kwestie waren, jawel, 60+ en by far de oudste deelnemers van de groep.

Het is altijd al zo geweest dat 'nieuws' van twijfelachtige kwaliteit zich snel verspreid op internet. Jan en alleman kan het maken en doorsturen is gemakkelijk zat. Maar make no mistake, ook andere nieuwsverspreiders waaronder het journaal en kranten verspreiden het. Vandaar dat die hele fake news hype zo irritant is. Want het zijn juist deze nieuwsverspreiders die online bronnen de maat nemen.