Iedereen in Nederland gaat maar dood in het verkeer. Althans, het ging best wel goed, daarna ging het iets minder goed, dachten wij nog steeds dat het goed ging maar het is ook ingewikkeld, en nu gaat het ineens weer heel slecht. Boelveel doden in het verkeer. Zie grafiekje hieronder, channel uw inner Hugo de Jonge en zie dat het blauwe lijntje stijgt. Volgens het CBS: 215 vrouwen dood, 522 mannen dood, 0 transgenders dood. Maakt samen 737 doden, 155 meer (CBS zegt zelf 147 maar dat klopt niet) dan in 2021. "Het aantal dodelijke slachtoffers nam het sterkst toe onder fietsers van 75 jaar of ouder." En dat maakt ons extra verdrietig. Want die mensjes hebben hun hele leven met hard gewerkt en nu rollen ze en masse van de fiets over de tegels terwijl ze op weg zijn naar de slijter om een fles Zwarte Kip te scoren. Enfin, weet u nog dat de Vereniging Verkeersslachtoffers afgelopen januari in De Telegraaf opriep tot 'rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden'? Door deze nieuwe cijfers roepen ze in De Telegraaf om 'rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden'. En volgend jaar, of het aantal doden nou hoger of lager is, roepen ze om rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden. Dat ettert nog een paar jaar zo door en dan krijgen we rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden. Andere optie: doodrijdende debieltjes als Rai Vloet eens lekker 10 jaar in een celletje proppen!

Blauwe lijntje stijgt