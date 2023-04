Jongens en meiden, het Songfestival wordt niet te missen zo gruwelijk. U staat altijd wel pretentieus te toeteren maar de flegmatieke linksbuitens van de laagcultuur staan ieder jaar weer in de hitlijsten qua comments & kijkers. Dit jaar kunnen we het gewoon lekker bij de halve finale houden. Komt goed uit, want finalezaterdag staat Bruce Springsteen in Parijs en dat is toch leuker dan in de 'hoe heet de bugemeester van Wesel'-galmbak Cruijff Kuyp te Amsterdam. De burgemeester van Wesel heet trouwens Ulrike Westkamp. Enfin, bij de Tros zijn ze nog altijd hopeloos verliefd verdwaald in het kontdoolhof van Duncan Laurence en toen dachten ze: goh laten we eens een zingende banketstaaf (die eigenlijk Dion Cuiper heet) koppelen aan een dame die als driejarige een viool omstootte bij de kringloop en dat ding toen moest kopen van de baliemedewerker. Twee volslagen onbekenden ook, voor elkaar en voor het publiek, die op geen enkele wijze uitstralen ook maar enige vorm van chemie (of energie) te hebben. Ze staan daar op het podium als gelijksoortige polen wat ongeïnteresseerd in die microfoons te kwebbelen. Iedereen in rep en roer (nu al dagen trending & ophef) natuurlijk want magistraal matig, dus dat kan alleen maar fenomenale tv opleveren. Wij zijn echt het enige land ter wereld dat twee volslagen amateurs kan offeren in een live-leeuwenkooi met 180 miljoen kijkers - om er dan ook nog een belachelijke touch aan te geven. Een draaiorgel, of een indianentooi. In de agenda zetten dus. Dit medium, dinsdag 9 mei. Halve finale Songfestival. Tot dan.

UPDATE - Directeur TROS: "Het is niet goed, maar we gaan ze helpen." Lui sturen die 'niet goed' zijn, lol

Valse toonsoort in Duncans broekje