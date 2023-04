We hebben er al een boertje over gedaan maar nu is-ie er echt: de nieuwe Metallica. U mag helemaal zelf een mening vormen over de heren fossielen en hun nieuwe kunstwerkje, maar wij zitten met modkoning GU op de quinta en hij doet aan snoeiharde muziek. Dit is zijn oordeel en daar moet u het mee doen:

"Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets en Justice for All ( en vooruit, Garage days) is Metallica. De rest is ter kennisgeving aangenomen." GU, 14-04-2023.

Nog meer nieuwe muziek: de nieuwe Tallest Man on Earth, mocht u zin hebben in een snerpend stemmetje over een gitaar, dikke hiphop van Black Thought en een heleboel gedoe. Proost!

En dan nog even dit (moet van GU)

Tallest Man (snerpende singer-songwriter)

Black Thought (hiphop)

The Wood Brothers (americana)

Temples (rock)

Caitlyn Smith (vrouw uit het hart)

Feist (indie)

NOT (punk)

Dinner Party (jazz hop)

William Prince (americana)

Robert Earl Keen (countryachtig)

Yung Bleu (rap)

Waterparks (rock)

Petite Noir (Congo)

Overkill (ook speciaal voor GU love you)

Natalie Merchant (gedoe)

L.A. Guns (glamgedoe)

Jesus Piece (metalcore)

Fenne Lily (singer-songwriter gedoe)

Angel Olsen (kattengejank speciaal voor GU)