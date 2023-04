Ze zijn niet helemaal gek hoor, onze regerende kaste. Ze zien heus wel dat versnellingen in de energietransitie op weerstand stuiten. Zo zegt Sigrid Kaag tegen de Financial Times dat het steeds moeilijker wordt om het electoraat achter de Hogere Doelen te krijgen. Dat komt niet omdat de haast aan het absurde grenst zonder dat de baten bij burgers goed duidelijk zijn maar dat komt, zegt ze, "because the Netherlands, ironically, is more conservative than you would think.” Er moet daarom, zegt ze ook, dus simpelweg meer en beter gepredikt worden over Het Belang: "We need to create that level of support and entice people, and inspire them." Maar voor wie moeten we dan zo geïnspireerd juichen? Nou, voor ambtenaren en consultants, want de energietransitie is hun feestje. Kritiek die je bij de NOS niet leest en bij Nu.nl niet mag, lees je wel achter de FD Paywall, waarvan enkele screenshots hieronder. Om de betekenis van ironie dan maar net zo verkeerd toe te passen als Kaag in haar quote hierboven: ironisch, nietwaar?

Ook ironisch: zaterdag zet Duitsland drie schone kerncentrale uit

Ook ironie: klimaat is een lot uit een corrupte loterij