Het hele stuk staat, geheel in stijl met de Rotterdamse gewoonte, bol van onnodig en onzinnig Engels. Het lijkt wel of Nederlands niet meer mag. Vanmiddag komt er een bericht voorbij over een "City Walk" in Rotterdam. Ik zeg: " lijkt me niks, doe mij maar gewoon een stadswandeling." Als je een halfuurtje door de Randstad rondloopt (meer trek ik niet), heb je meer Engels voorbij zien komen dan op de BBC.