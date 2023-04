Iets met Hong Kong? Welnu, Hong Kong is ter ziele. Een land en twee systemen, alleen in naam. Volgende stap is het vervangen van traditionele karakters door de vereenvoudigde variant. Daarna volgt Mandrin verplicht in al het onderwijs. Als laatste wordt Kantonees ontmoedigd (TV en films in Mandarin). Ik kende een Beijing Chinees in HK en die was niet erg blij daar - hij werkt nu voor de ICAO in S'pore - en klaagde dat men buiten Central en Kowloon (vanwaar de bovenstaande foto is genomen) slechts Kantonees sprak en Mainlanders niet erg welkom waren. Wie hiertegen protesteert is geen patriot in de ogen van Xi, heb je banden/werk je voor een buitenlands bedrijf, dan ben je een agent. Hoe dan ook, je wordt als landverrader uitgeleverd, of als buitenlander wordt jouw visum ingetrokken. Zo slaat de CCP iedereen daar in het gareel.

RIP Hong Kong, het was mooi je gekend te hebben.