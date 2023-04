Hoera. Er is er één jarig, en dat zijn wij. Twintig jaar geleden op de gedenkwaardige 10 april begonnen we hier met een beetje bloggen en topics tiepen voor de lols enzo, en anno 2023 zijn we er nog steeds! Kijk maar, hier is het onvolprezen Stijllloze Archief, met TWINTIG JAAR GEENSTIJL. Hebt u wat te lezen op deze totaalverregende Tweede Paasdag.

Veel vrienden hebben we niet gemaakt, vijanden daarentegen wel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat mensen zitten te wachten op onze ondergang. Helaas voor hen hebben we slecht nieuws: it aint over yet! We schrijven 10 april 2003. GeenStijl ziet het levenslicht. Met maar liefst 45 pageviews op onze geboortedag hadden we al snel door dat GeenStijl hard op weg was de populairste weblog van Nederland te worden. (Dixit GeenStijl, op onze 1ste verjaardag)

Nou, proficiat GeenStijl! Is er taart? Is er feest? Zijn er bitterballen, ballonnen, slingers, drankjes, sjips, cocktailprikkers met blokjes kaas en zilveruitjes? Stomme muziek, en een verlepte mevrouw die zich uit gaat kleden bij een paal? Ha! Niets van dat alles. Fuk joe. Wij gaan lekker op reis, en wij nemen mee... zwembroeken, corporate creditcards, zonnebrand, zwart geld, RayBan's, tenues de ville, pilletjes tegen hoofdpijn, kauwstaafjes voor Japanse vechthonden, en natuurlijk laptops. Want er moet wel gewerkt worden. Want zeau zijn wij. Lator.