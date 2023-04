'De zoektocht naar de optimale alles-in-éénwoning is al honderd jaar gaande en met de huidige huizenprijzen misschien wel relevanter dan ooit.'. Schrijf en zeg dan gewoon: 'Dit land is overbevolkt, blijkt uit alles. Er is te weinig ruimte en dus komen we met een flauwekulstukje over compact wonen.'. Maar de (volkomen te onderbouwen) conclusie dat het land echt overvol is, wordt ter linkerzijde uit alle macht verzwegen want oh jee, dat zei Janmaat ooit, en waar moeten al die gelukszoekers dan heen?