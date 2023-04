Ik kan me voorstellen dat het verwarrend kan zijn als er verschillende afkortingen worden gebruikt voor talentenjachten in verschillende landen. Maar om eerlijk te zijn, heb ik geen idee waarom ze in Duitsland voor DSDS hebben gekozen in plaats van NZDS. Het kan zijn dat het gewoon een kwestie is van marketing of dat het beter klonk voor de Duitse markt.

Wat betreft de selectie van kandidaten en de mogelijke vervelende vragen, kan ik alleen maar zeggen dat het belangrijk is om jezelf te beschermen en je grenzen te stellen. Als je niet comfortabel bent met bepaalde vragen of situaties, is het goed om dat aan te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de productie en de jury om ervoor te zorgen dat de kandidaten zich veilig en gerespecteerd voelen tijdens het hele proces.