We mogen toch wel zeggen dat het lachwekkende Avastars de grootste belediging is voor de Nederlandse televisiekijker sinds 2 oktober 1951. Waarschijnlijk belegde John de Mol een vergadering met z'n slaven en toen-ie z'n plannen voor Avastars uit de doeken deed groepsdacht iedereen maar een beetje mee, bang om de zak te krijgen van de capo. Terwijl: het publiek van John de Mol zijn bejaarden uit Purmerend en zij doen helemaal niet aan die nieuwerwetse dingen als AI, en jongeren doen niet aan die suffe tv-crack. De Mol-volk wil mensen die elkaar voor de camera bepotelen (wipje Bart en Sabine in Big Brother 1999 was de opening van het journaal) en mensen die goed kunnen zingen waarna ze achter de schermen bepoteld worden, nota bene door de zwager van John de Mol. Maar in plaats van bepoteltelevisie krijgen we die shit met die knikkers, en nu dus Avastars, goed 214.000 kijkers. En dan zat de helft er ook nog eens in afwachting van Vandaag Inside. 214.000 kijkers = in televisieland bijna 0. Wat een afgang!