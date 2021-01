Het is verdomme ongelooflijk maar de eerste aflevering van het knikkerprogramma op de campingzender is gewonnen door de BLAUWE KNIKKERS. Misschien hebt u dat niet goed gelezen dus we zullen het maar even herhalen: DE BLAUWE KNIKKERS HEBBEN DE EERSTE AFLEVERING VAN MARBLE MANIA GEWONNEN. De blauwe balletjes waren natuurlijk van Ronald de Boer, die samen met Giovanni van Bronckhorst (gele knikkers) op het kinderfeestje van Wesley Sneijder (rode knikkers) mocht komen. Het idee is als volgt: een paar uitgerangeerde BN'ers verkleden zich als Buurman & Buurman, geven obligatoir antwoord op een paar schijtlollige 'vragen' van presentator Winston Gerschatnwhshwgershwoticzznitszchznczzhwotizntwitziwitzoiznnznitiwonowitzchch, dan gaan we zes keer naar de reclame want John de Mol moet ook vreten en vervolgens flikkeren de deelnemers een paar knikkers in een baan. De knikker die als eerste beneden is wint en dat allemaal verbaal ondersteund door uitermate volwassen commentaar van Cheque van Gelder. Tussendoor spelen de deelnemers nog een paar minigames, zoals: 'penalty schieten', 'bonk raken' en 'raak de letters' en dat is niet alleen een loeidiepe penetratie van de rechterhersenhelft, het levert vooral heel veel ongemakkelijke momenten op - met name omdat de presentator het veel te serieus neemt. Parktijkvoorbeeld. Bij de baan 'Carwash' vroeg Winston Gerschatnwhwotizntoiznnznitiwonowitzchch of de deelnemers regelmatig een carwash bezoeken. Wesley Sneijder zei 'ja'. Waarop Winston handenwrijvend zei: "Zullen we dan maar kijken of die knikkers mooi schoon worden?" En de rest is geschiedenis. 1,4 miljoen kijkers mensen.