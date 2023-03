Daar is eindelijk het resultaat van het onderzoek dat producent ITV zelf liet uitvoeren naar de misstanden bij The Voice en de conclusies zijn... voorzichtig. Ja, er hing een flirterige sfeer bij de opnames van de talentenshow, maar dat is bij andere TV-producties ook. En ja, een kandidaat werd maandenlang lastiggevallen met "Whatsapp-berichten en verbale opmerkingen met seksuele connotatie" door een persoon "die ze beschouwde als machtig" (Jeroentje, was jij dat?, red), maar dat was allemaal intern al afgehandeld met een foei-gesprek. In totaal kwamen bij de onderzoekers 58 meldingen binnen, waarbij twaalf klagers zijn geadviseerd om aangifte te doen. Daar leest u echter verder niets over in dit rapport, want: "Wij benadrukken dat het Ongepast Gedrag dat wij hebben onderzocht, naar zijn aard minder ernstig is dan sommige beschuldigingen die zijn gedaan in de pers, omdat wij op basis van de gemaakte afspraken met het Openbaar Ministerie en de politie geen onderzoek hebben gedaan naar mogelijk strafbare feiten zoals aanranding en verkrachting." Daarmee is dit een flutrapport dat alleen aantoont dat het veelvuldige ongepaste gedrag paste binnen de open sfeer die heerste op de werkvloer en dat de machtig geachte medewerker een volhoudende viespeuk was. Gewoon doorlopen mensen: zolang u de aanrandingen en verkrachtingen negeert, is er helemaal niets aan de hand!

Teleurstellend