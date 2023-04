Okee ja en dus...

"Emancipatie moet je per cultuur bekijken. Ik kom met veel culturen in contact en ik weet nu met welke maat ik moet meten per cultuur. Het is beter om de voortgang te weten, dan maar te blijven meten met jouw Westerse standaard. Het is voor sommige gezinnen al heel wat als daar de vrouwen mogen gaan studeren bijvoorbeeld. Over onze Westerse cultuur is trouwens ook wel wat op te merken hoor; wist je dat in Nederland elke acht dagen (!) er een vrouw vermoord wordt?"

Okee wacht even, dus emancipatie moet je per cultuur bekijken, maar als er een 'paar' culturen zijn waarbij de rol van de (*draait rad*) VROUW bijvoorbeeld achtergesteld is (moet hoofddoekje dragen, moet achter mannetje aanhobbelen, moet andere ingang, etc.) moeten we dat maar gewoon accepteren 'want je moet het per cultuur bekijken', en dan mag je het niet afmeten aan een Westerse standaard? En dan is het de bedoeling dat we die 'gezinnen' op een kar door het dorp rijden omdat dochterlief zowaar mag studeren? Zo moeten we dit lezen? En dan nog een potje whataboutism dat hier in Nederland ook vrouwen worden vermoord? Wat is dit voor een extreem dom kulstuk?