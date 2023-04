Interessant artikel in Het Parool, over arme mensen, een paar dagen geleden:

Huisdieren en roken: twee kostenposten die bij veel mensen met weinig geld hoog op de prioriteitenlijst staan, weet welzijnswerker Els Annegarn van Buurtteam Amsterdam Noord. “Mensen die geen cent te makken hebben, geven hun laatste geld uit aan hun huisdieren en de sigaretten. Het is één pakje sigaretten óf de boodschappen.” Ze loopt met een ferme pas door de Van der Pekbuurt, waar ze tijdens haar huisbezoeken praat over schulden, huiselijk geweld, verslavingen en dus ook over de worsteling van een rookverslaving.

Negen euro kost een pakje sigaretten vanaf vandaag, 1,22 euro meer dan gisteren. Volgend jaar komt er nog een dikke euro bij. Het kabinet wil met het opdrijven van de prijs van tabak het roken ontmoedigen. Als je nu een pakje per dag rookt kost dat maandelijks circa 270 euro en jaarlijks ruim drieduizend euro – een vermogen voor velen in de Van der Pekbuurt. “Ongeveer de helft van de volwassenen in deze buurt rookt.”

Wie stevig rookt, betaalt veel meer dan alleen de kosten voor aanschaf van shag of sigaretten. Oplopende zorgkosten uiteraard, maar er zijn ook indirecte kosten, waar je niet zo snel aan denkt: iemand die in huis rookt krijgt gele muren en moet vaker behangen en schilderen. Een auto waar in gerookt is, is bij verkoop veel minder waard. En rokers zijn gemiddeld genomen vaker ziek, wat weer invloed op het inkomen kan hebben.

Cru genoeg roken de mensen met de laagste inkomens het vaakst. Mannen tussen de 45 en 65 jaar in de laagste inkomensgroep roken drie keer zo vaak als mannen met de hoogste inkomens (37 versus 12 procent). Hoog tijd dus, zeker in een wijk waar mensen door inflatie en hoge energielasten worden gekweld, om het zeer gevoelige onderwerp ‘stoppen met roken’ op te werpen.

In de hulpverlening is dat echter nog niet gebruikelijk. Zelfs op de website van het Nibud, hét financiële adviescentrum van het land, is vrijwel niets te vinden over roken. “Wij kiezen ervoor om daar niet veel mee te doen,” laat een woordvoerder weten. “Het is aan de mensen zelf of ze wel of niet roken.”

Oftewel, pappen en nathouden, want 'arme mensen zijn zielig'. SP-icoon Jan Marijnissen rookte ook als een ketter.