We geven toe dat we dit weekend dachten dat het om een 1 april-grap ging, maar sindsdien zei niemand iets over een rectaal ingebrachte amfibie, blijft Marlène haar keuze verdedigen en is de Franse premier bijzonder ontevreden. Het lijkt dus echt te gebeuren: de Franse staatssecretaris van Sociale Economie en Gemeenschapsleven, Marlène Schiappa, siert in de Playboy. Oké, bovenstaande plaat is weliswaar een fotosoepje op basis van de coverpreview die niet lager kwam dan haar nek. Le Parisian wist al te melden dat Marlène niet haar blote croissant toont, maar aangezien u de Playboy toch alleen leest voor de interviews moet dat geen probleem zijn. En qua leesverhalen zit u goed, want in het twaalf pagina's tellende artikel babbelt de 40-jarige Schiappa onder meer over vrouwenrechten en feminisme, uw favoriete onderwerpen waar ze ook al bekend om stond voordat ze in de politiek verscheen. Haar verdediging voor haar magazinekeuze is simpel: Als vrouwen het recht hebben om zelf over hun lichaam te beschikken, dan mogen ze ook zelf kiezen om die in de Playboy te tonen. Daar kunnen we helemaal niets tegenin brengen, zeker niet gezien onze eigen premier met een dildohelm in een voetbalshow zat. Dit is gewoon de Franse versie daarvan: de politiek weer toegankelijk maken voor het volk, één uitklapposter per keer.