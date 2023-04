Iedereen en z'n mosterd zit momenteel in België voor de Ronde van Vlaanderen. De Hoogmis, Vlaanderens Mooiste, de enige feestdag van België en misschien wel belangrijkste eendaagse fietswedstrijd van het jaar, over klimmetjes uit de hel op kasseien die door een boer uit een kar in de modder zijn gekwakt. De Muur (vreselijk), Koppenberg (hel), Oude Kwaremont (kreng), Paterberg (afschuwelijk) - in totaal 19 hellingen uit de hel + nog eens 6 stroken met kasseien. En daar dokkeren ónze Mathieu van der Poel en z'n makkers dan overheen. Winnaar wordt natuurlijk Mathieu, vóór Tadej Pogacar en Wout van Aert. Andere favorieten zijn er niet. Hele dag koers & Kwaremont toeteren op de Belgische televee. Het is KOERSSSSS.

UPDATE - Tadej Pogacar wint. Mooie winnaar. Mathieu van der Poel 2

