Weer een electorale monsterzege voor het Fvd; de Britse, islamitische bekeerling Andrew Tate is vrijgelaten uit een Roemeense gevangenis en leeft nu onder huisarrest in zijn gefortificeerde compound in EU-sekswerkers-exportland Roemenië. Even een throwback naar deze observatie door een journalist die hem afgelopen oktober interviewde: "Hang on. I’m a married man who lives in a terraced house with two kids. He’s a porn millionaire with numerous girlfriends who lives in a fortified Romanian compound. And he’s the traditional one?"

Broers Andrew en Tristan Tate zaten sinds december in Roemeense hechtenis op verdenking van verkrachting, mensenhandel, ronselen en seksuele uitbuiting. Er ligt nog altijd geen formele aanklacht tegen de twee, maar hun voorarrest is nu dus verplaatst naar hun eigen woning.

Zal zich concentreren op push-ups en het lezen van de koran

Ook broer Tristan had het zwaar

Dit blijft een van de belangrijkste Tate-duidingen