Bovenstaand de NOS-repo met stemvervormers en al van begin september over Andrew Tate. De man waarover u in de gehele Nederlandse media echt alleen bij ons een getrouw profiel las, omdat normies zulke kwesties op z'n best te laat en slechts gedeeltelijk begrijpen. Dus natuurlijk las u ook alleen bij ons over Tate's affiniteit met de islam en dat z'n filosofie vooral een soort gangster islam minus de islam was. Zelfs voorbij de waan van de dag de verdieping in op De Correspondent las u daar geen woord over.

Tot verbazing van bijna iedereen bekeerde Tate zich twee weken geleden dus tot de islam, en we wachten sindsdien met smart op de NOS-vervolgreportage over de kwestie, want het is natuurlijk nogal een ontwikkeling! Geintje, die repo komt er natuurlijk exact helemaal nooit. Want dit is dus dezelfde intersectionele systeem-schaakmat als de meme "Islam is right about women".

Uitspraken over vrouwen zijn HEEL PROBLEMATISCH, behalve als het uit de islamitische hoek komt. En dat is waarom we zo'n volstrekt oninteressante cultuur zijn. Categorisch niet in staat die ten diepste infantiele kaders en impulsen te ontstijgen, en daarmee nooit écht in staat tot een daadwerkelijk gesprek.

Tate over zijn bekering tot de islam

Grafiek uit 2017 nog altijd feilloos

New Tate Fatwa just dropped

Verse bijsluiter