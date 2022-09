Okay het zit als volgt: we kenden Tate natuurlijk al jaren voordat mensen met een leven buiten het internet om deden alsof z'n content en algehele de-platforming uit de lucht kwam vallen. En toen zelfs speechschrijvers van ministeries met de meme aan de haal gingen hadden we er al helemaal geen zin meer in. Maar nu de NOS er een repo van 15 minuten inclusief stemvervormers aan wijdt, moeten we wel.

Ter inleiding: de Andrew Tate die u onlangs zag bij Tucker Carlson is nadrukkelijk niet de echte Andrew Tate. Het is simpelweg de Tate die moedwillig precies is wie Tucker wilde geloven dat hij is: een man die zich verzet tegen WOKE!!!! en om die reden van elk platform verwijderd is. Maar dat is extreem misleidend en het is kwalijk dat Tucker zich hiervoor leende.

De echte Tate is een paar dingen tegelijk:



- Een zeer gedegen viervoudig kickbokskampioen.



- Een sociopaat die cursisten leert dat je facturen niet moet betalen totdat er met een rechtszaak gedreigd wordt en zelfs dan moet je afdingen met de leugen dat je de gehele factuur simpelweg niet kunt betalen. Echt 'The American Way' hè Tucker! Tenzij je leverancier een schakel in je reputatie-netwerk is, dan moet je wel gewoon betalen. Ook doceert hij over de hele linie expliciet te liegen als dit je positie in dating of status-spellen kan bevorderen. De betreffende video's lijken inmiddels offline wegens Tate's copyright claims.



- Een sociopaat die z'n gevolg leert dat je vriendin je eigendom is die je elke bewegingsvrijheid mag ontzeggen. Samengevat: als ze de deur uit gaat dan is dat met jou, of niet. Hij beschrijft zichzelf schoorvoetend als "orthodoxe christen" maar ziet de islam als laatste serieuze religie, en meent dat de islam de toekomst heeft. Waar het op vrouwenrechten aankomt valt Tate eigenlijk het beste te beschrijven als moslim minus de islam, maar eigenlijk is-ie in het algemeen meer gangster islam minus de islam.



- Een sociopatische pooier woonachtig in Roemenië die z'n "vriendinnen" de webcamporno/OnlyFans-wereld in duwt en opschept dat die vrouwen voordat ze hem ontmoetten nog nooit met die wereld in aanraking waren geweest. In diezelfde context lopen er met enige regelmaat politie-onderzoeken naar hem wegens mensenhandel.

- Een daadwerkelijk multimiljonair die met niets opgroeide en nu ongeveer $350 miljoen euro waard is.



- Een zelfbenoemde zelfhulp-goeroe die mannen leert fysiek en mentaal sterk te zijn, hen aanmoedigt iets van hun leven te maken. Met enige regelmaat draagt hij die boodschappen uit zonder in sociopathie te vervallen.

Zo, u kunt weer meepraten. Graag gedaan.