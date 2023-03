Of binaire personen met een borderline complex, vaak in combinatie met manische eetstoornissen. Dus of graatmager, of ontzettend zwaar. Waarschijnlijk is het wel zo, dat hoe zwaarder, des te groter de haat voor mooie vrouwen, en mannen in zijn algemeenheid. Des te dunner, des te groter de zelfhaat. Het is triest natuurlijk. Ik kan er natuurlijk naast zitten. Maar om colonel Slade te citeren: "I have been around, there was a time I could see."