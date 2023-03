Het is relatief rustig rond de Schobbejakken van de Vrede, maar 'ze' hadden het plan opgevat die rust met een daverende knal te verstoren. De acht personen die in België zijn opgepakt (Merksem, Borgerhout, Molenbeek en dan weet u het al wel) wilden niet alleen politiebureaus besproeien met lood, ook wilden ze de Antwerpse burgemeester Bart De Wever een koppie kleiner maken. "Het hoofddoekenverbod in Antwerpen, waar personeel in loketfuncties geen zichtbare religieuze tekenen mag dragen, zou een van de motieven zijn geweest om Bart De Wever tot doelwit te maken van een terroristische moord." Ahhhh ja, zo kennen we de islam weer. Mensen vermoorden om een hoofddoekjesverbod. Geef ze iets minder ruimte dan de ruimte die ze met veel drang en dwang zelf nemen, geef ze iets minder ruimte dan de ruimte die ze door vrijgevig wegkijklinks gegund wordt, en het is gezeik en gedoe. Het is maar goed dat de islam de religie van de vrede is, anders had het toch zomaar tot een boel doden kunnen leiden in Europa.

Ondertussen op de markt in Molenbeek