Hawija was een lul-verhaal. Het was of die bommenfabriek plat gooien (met inderdaad burgerdoden tot gevolg, want grote boem), of nog veel meer burgerslachtoffers accepteren.

Irak is wat anders. We zaten daar in een oorlog die net zo illegaal was als die van Rusland in Oekraïne. Maar het zou wel leuk zijn om daar dan ook de daadwerkelijk verantwoordelijken voor op te laten draaien. De politici dus. Niet de militairen die deden wat ze was opgedragen (en ovolledige informatie hadden) en ook niet de belastingbetaler die sowieso niets van dit avontuur moest hebben.