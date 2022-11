Je hebt er als onschuldige Afghaanse burgerdode geen zak aan, maar na jaren van onderzoek bevestigt de Haagse rechtbank eindelijk dat je die Nederlandse bom op je woonkamer helemaal niet verdiende. Heel vervelend, maar dat was dus een foutje. Die bom mocht niet gegooid worden en aangezien dat wel gebeurde moet Defensie met een schadevergoeding over de brug komen. Niet voor jou natuurlijk, want jij ligt al sinds juni 2007 aan de verkeerde kant van het gras, als ze überhaupt iets van je lichaam hebben teruggevonden. Nee, die is voor de slachtoffers die het wel kunnen navertellen en de nabestaanden enzo. Dat gaan we allemaal nog bepalen in een nieuwe procedure, dus het duurt nog een eeuwigheid voordat de eerste euro's worden overgemaakt. Ongetwijfeld gaat nog een minister excuses aanbieden, maar laten we vooral hopen dat de beleidsmakers hier wat van leren. Niet alleen zodat ze stoppen met bommen op onschuldige burgers smijten, maar ook zodat we onze jongens (m/v/gevechtshelikopter) niet weer naar een zinloze strijd in een vijandige woestijn sturen om indruk te maken op een man in een wit huis. Deze uitspraak bewijst wederom dat de rekening voor dergelijke beslissingen altijd later komt.