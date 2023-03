Kijk es effetjes hoe die gedepanneerde Paturainvreters smeken om genade van de almachtige Zilvervloot. Nu in het Stade de France (van die aanslagen): Frankrijk tegen Nederland. Mbappé tegen Manvis. Eerste pot in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. De eerste ook van herintreder Ronald Koeman, die weer heel even bondscoachje mag spelen tot er weer een of andere trein voorbij komt die hij niet kan laten schieten. Bij Oranje gaat het vooral over de bedorven kipkerrie, waardoor vijf spelers (onder wie De Ligt en Gakpo) lekker thuis met de pot in plaats van met de cup kunnen knuffelen. Meer slecht nieuws: onze beste speler (Frenkie de Jong) doet niet mee. Frankrijk is derhalve favoriet. Gelukkig zijn er in de voetballerij slechts twee uitkomsten mogelijk: winnen of staken. Hup Holland, pletten dat staakgrage Frambozenvolkje. LIVE NPO3.

UPDATE - 2-0 achter al, gaat niet goed

3-0 - Snelste achterstand sinds 1919

WISSEL: 100ste interland voor Daley Blind

AU Hamstring: Geertruida

4-0: Mbappe

PENALTY LAATSTE MINUUT: LOL, Manvis mist

En Pritt zag dat het slecht was