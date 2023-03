Eerder berichtten we natuurlijk al dat die T-62's gebouwd tussen 1962 en 1975 naar het front gingen en zelfs onderdeel uitmaakten van het meest prestigieuze Russische 1st Guards Tank Army. En dan nu, bovenstaand meerdere T54 en T55 tanks gebouwd tussen 1951 en 1959 (maar ontworpen in 1947) en 'gemoderniseerd' rond 1981 die uit de opslag gehaald en onderweg naar het front zijn. Kortom, uiteindelijk tellen we helemaal af naar de allereerste Russische tank, de T-18 uit 1928.

In ander nieuws was Zelensky vandaag voor de tweede keer tijdens de oorlog te zien in Bakhmut. De exacte plek die hij tjidens zijn eerste bezoek bezocht is inmiddels goed en wel in handen van de Wagner Group, dus als het even tegenzit is de onderstaande locatie straks ook een photo op voor Wagner. Maar goed hè, hij staat er wel en ook bezocht hij een ziekenhuis in Oekraïne-Oost.

De staat van de linies rondom Bakhmut is te zeer gehuld in oorlogsmist om er iets zinnigs over de te zeggen. Het lijkt een beetje gelijk op te gaan, en dat hadden we niet verwacht omdat het echt leek dat Oekraïne de stad definitief kwijt was.

Aan de voorste linie

Ziekenhuis Oost

Dit soort foto's zijn belangrijker dan ze lijken

Wanneer?

Ongenoemde Franse huurling duikt alweer op aan front